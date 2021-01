“¿Son pendejos los de la DEA?”, le pregunta Aristegui. “No llegaría a esa calificación todavía”: Gertz

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), fue cuestionado este martes por la periodista Carmen Aristegui sobre si consideraba que los agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) eran unos “pendejos” por realizar una investigación en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, basada en chats y mensajes con faltas de ortografía, y su respuesta se ha vuelto viral.

“Yo no llegaría a una calificación de esa naturaleza todavía. Lo que sí te digo con toda claridad es que estos señores de la DEA llevaron en secreto un asunto que debieron haber llevado en colaboración. ¿Por qué no lo llevaron en colaboración [con México]? Con esas dudas y esas sospechas [contra el Gobierno México] nos entregan a un delincuente, ellos están colaborando con una pretensión de esa naturaleza y nos devuelven a un delincuente”, sostuvo el Fiscal en entrevista.

Previamente, anunció que promoverá un juicio contra la DEA por su caso contra el exjefe el Ejército. “Vamos a ir a juicio y este juicio no lo vamos a llevar nada más en México, este es un asunto de carácter internacional, y lo vamos a llevar a los niveles que tengamos que llevarlos porque esto es un linchamiento”, expresó en entrevista con Radio Fórmula.

Gertz Manero se refirió al caso del mexicano Cienfuegos, detenido el 15 de octubre en Los Ángeles acusado de narcotráfico por la DEA, pero exonerado por la FGR el jueves pasado tras una revisión del expediente entregado por Estados Unidos que duró menos de dos meses.

#AristeguiEnVivo | El chiste es darme en la madre, pero yo no me voy a dejar: Alejandro Gertz Manero, titular de @FGRMexico Aquí 👉https://t.co/Yr4FpDQ4AE pic.twitter.com/WO2FFtK6e9 — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) January 19, 2021

El Fiscal reconoció que la principal razón para exonerar a Cienfuegos fue que el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos para entregar al General el 19 de noviembre pasado tras la presión del Gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque Washington aclaró entonces que entregaba a Cienfuegos por “consideraciones de política exterior” para que “pueda ser investigado” en México, Gertz Manero insistió en que eso prueba su inocencia.

“No me vengan con ese cuento, no, señor, lo que pasa es que no tenían elementos. La política exterior es una cosa y la justicia es otra. No vamos a entrar a ese tipo de consideraciones que son absolutamente irrelevantes”, expresó el titular de la FGR.

Cuestionado sobre dónde se promoverá el juicio y cuál es el objeto, el Fiscal se limitó a decir que es para saber si las autoridades mexicanas “tienen o no tienen la razón” sin precisar qué instancia llevaría el proceso.

“(Lo promoveremos) ante las autoridades nuestras que nosotros mismos les estamos dando una oportunidad que lo promuevan”, respondió.

La exoneración de Cienfuegos, quien fue Secretario de Defensa del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), causa polémica desde la semana pasada porque la FGR revisó en menos de dos meses el expediente que la DEA armó desde 2017.

El Presidente López Obrador ha defendido la decisión de la FGR al acusar a la DEA de “fabricar” los delitos contra Cienfuegos.

Fuente: Sin Embargo