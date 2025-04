“Somos un pueblo extraordinario”, eso da fuerza para negociar con EU: Sheinbaum

Guadalupe, Zac. En tierra de migrantes, en medio de los nuevos amagos de la Casa Blanca con aranceles, ahora por el incumplimiento del tratado bilateral de agua, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México “somos un pueblo extraordinario, y eso es lo que nos da la fuerza para negociar con Estados Unidos porque su presidente y todo el pueblo de Estados Unidos sabe que el pueblo de México es mucha pieza, que aquí hay mucho pueblo”.

De gira por esta entidad para anunciar el arranque de obras para la construcción de un nuevo hospital y del programa de vivienda en la entidad, Sheinbaum aludió a la relación bilateral con Estados Unidos. Y en este marco, en esta tierra caracterizada por una gran migración al país del norte, la mandataria reivindicó su aportación a la economía estadunidense:

“Que sepan también que amamos, que queremos y que protegemos a nuestros hermanos migrantes” no solo porque son solidarios con su país y sus familias, sino porque aportan mucho a la economía de Estados Unidos, “porque no habría campo en Estados Unidos sin los trabajadores mexicanos, no habría fábricas funcionando sin los trabajadores mexicanos. Así que sepan que son héroes y heroínas y que siempre lo vamos a defender”.

Sheinbaum no olvidó tampoco el proceso electoral en curso del Poder Judicial, lo que le dio pauta para sostener que México es de los pueblos más democráticos en el mundo porque es de los pocos que elige a los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Recordó a las decenas de asistentes que el próximo primero de junio se realizará la elección de jueces, magistrados y ministros en el país. Se burlan nuestros adversarios cuando decimos que somos el pueblo más democrático, pero para que “no digan que somos autoritarios”, se modificó la constitución para poder renovar democráticamente al Poder Judicial y sanearlo de la corrupción que tiene.

Por ello, conminó a los simpatizantes a “que no se les vaya a olvidar ejercer el derecho al voto para demostrar que el pueblo de México, es mucha pieza”.

Durante su gira, destacó los resultados que en materia de seguridad ha tenido Zacatecas que se ha convertido en la entidad que más ha reducido los asesinatos de 2021 a la fecha, por lo que reconoció el trabajo del gobierno del estado.

Al respecto, en su intervención, el gobernador David Monreal dijo que en el primer trimestre de 2021 -antes de que gobernara- se cometieron en Zacatecas 420 homicidios y en este primer trimestre de 2025 se registraron 60, como resultado de una estrategia coordinada con el gobierno federal.

Poco antes del evento público donde se anunció el inicio de la construcción del nuevo Hospital General de Especialidades en la entidad, ubicado en este municipio contiguo a la capital del estado, Sheinbaum tuvo un evento privado con productores de frijol en la entidad, que se ubica como la principal productora de este producto.

Señaló que el impulso a la autosuficiencia alimentaria forma parte importante del Plan México, al que definió como la estrategia para sortear las adversidades del país. En este marco, comentó en su evento público que acordaron con los productores del campo elevar la producción de frijol en 300 mil toneladas, que es más o menos equivalente a lo que se produce en Zacatecas.

A los productores del campo les aseguró que se mantendrá el precio de garantía fijado actualmente en 27 pesos, garantizándoles no solo la compra por parte del gobierno sino facilitar su comercialización a través de las tiendas del Bienestar. Esto implica asegurar su proceso de empaquetamiento.