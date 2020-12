“Sólo fuiste una vez”, dice padre de Samuel García ante anécdota del golf. Luego se retracta

El papá del Senador de Movimiento Ciudadano Samuel García negó que su hijo haya ido varias veces al golf para obtener algunos permisos. “Nada más fuiste una vez”, dijo en un video.

El precandidato a la gubernatura de Nuevo León, quien también ha sido criticado en redes sociales por aquello de los “suelditos de 50 mil pesos”, tiene un canal de YouTube, y en un episodio de su programa de entrevistas “La carnita asada” de 2019, tuvo como invitado a su papá, el abogado Samuel Orlando García Mascorro.

En esa emisión, Samuel García recordó junto a su padre algunas anécdotas y entre ellas, no pudo faltar la del golf.

“Como ahí de los 15-16 medio me descompuse, me hice fiesterón, y mi papá me cambió las reglas, me dijo ‘además si quieres lana, aparte de bien portado y buen promedio, tienes que venir a jalar todas las tardes y tienes que ir al golf conmigo a las 6 de la mañana y terminando te pago tus mil pesos”, relató

Entre risas, García Mascorro refutó la versión de su hijo, y señaló que solamente había ido una vez: “ahí en un campito, casi casi en el monte –en Cadereyta–, sí, pero nada más fuiste una vez y ya no quisiste”, le dijo el padre bromeando.

Sin embargo, inmediatamente se retractó y aclaró que sí había ido varias veces.

Y es que en días pasados, Samuel García, Senador del Movimiento Ciudadano (MC), se hizo tendencia en redes sociales además de ser objeto de varios memes, pues habló durante una entrevista sobre lo “duro” que ha sido el trabajo para él.

En la red social fue difundido el extracto de una entrevista realizada al Senador donde narró que como condición para recibir una paga semanal tuvo que asistir a juegos de golf los sábados.

Auge de los eSports en Latinoaméricaaumenta en pandemia.

“Era bien duro porque me decían ‘si quieres que te pague la semana te tienes que ir conmigo al golf, el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana’”, narró el Senador.

Esta declaración causó la molestia de los usuarios de Twitter, quienes posicionaron el hashtag #Pobrecito y #Samuel.

Fuente: Sin Embargo