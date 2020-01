Sólo deberían votar quienes pagan impuestos, afirma Quadri; lo tunden en redes sociales

El ex candidato presidencial por el partido Nueva Alianza (2012), Gabriel Quadri de la Torre, nuevamente generó una gran polémica en redes sociales, esta vez al afirmar que las personas que no pagan impuestos no deberían tener derecho a ejercer el voto en elecciones.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el político escribió el siguiente mensaje, el cual no pasó desapercibido y tuvo miles de respuestas:

“Sólo deberían tener derecho a votar quienes pagamos impuestos…”.

Las respuestas no se hicieron esperar y varios usuarios acusaron a Quadri de clasista por su polémico tuit, mientras que otros más resaltaron el hecho de que en México todos los habitantes pagan Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 8 por ciento en municipios limítrofes con Estados Unidos y de 16 por ciento en el resto del territorio nacional, y la mayoría paga IEPS.

Esta no es la primera vez que Gabriel Quadri de la Torre hace una declaración que desata reacciones similares y acusaciones de clasismo.