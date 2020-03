Sobre prueba de Covid-19, me atengo a lo que diga Salud: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se atiene a la decisión de la Secretaría de Salud respecto a hacerse la prueba del coronavirus Covid-19 pero dijo que solo quienes tienen síntomas del virus tendrán que hacérsela.

“Yo me atengo a lo que dice Salud, esto aplica para todos, ¿Cuándo se tiene que hacer la prueba? Cuando se tiene calentura, tos seca, dificultades para espirar y dolor de cuerpo. Si no tiene esos síntomas, no hay necesidad de tomarse la prueba”.

En la supervisión del tramo carretero Badiraguato-Guadalupe y Calvo, que se construye en la zona del triángulo dorado en Sinaloa, reiteró que no puede irse de cuarentena porque el país requiere de conducción.

“No podía ponerme en cuarentena, irme al retiro porque se requiere de que haya conducción en el país, los conservadores quisieran que desapareciera, quisieran que fracasa la 4T que estamos encabezando pero no les vamos a dar el gusto”, afirmó en Badiraguato, Sinaloa.

El Presidente realizó hoy una gira por el estado de Sinaloa, donde esta tarde visitó el municipio de Badiraguato, la localidad natal de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien actualmente cumple sentencia en Estado Unidos por diversos delitos.