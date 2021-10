Six Flags pierde demanda contra menor que cayó de un juego

El 22 de febrero de 2019, el menor de entonces 15 años de edad, Carlos Joel Garza Marines, cayó del juego mecánico nombrado como “La Rueda India”, en el parque de diversiones Six Flags de la Ciudad de México (CDMX).

La caída del menor que fue catalogada entonces como un accidente en Six Flags, ocurrió desde una altura aproximada de 7 metros, provocándole diferentes lesiones.

Por la caída de Carlos Joel, el padre y la madre del menor presentaron por medio del abogado Eduardo Ostos, una demanda en contra de Six Flags.

Padres del menor de edad demandaron a Six Flags por daño físico y moral

La demanda de los padres de Carlos Joel, no fue únicamente por el daño físico que su hijo sufrió tras caer juego mecánico, sino que también se acusó a Six Flags de cometer daño moral contra el menor.

Lo anterior debido a que luego de ocurrida la caída en el juego mecánico al interior del parque de diversiones, Six Flags emitió un comunicado en el que culpó al menor de edad de lo ocurrido.

De acuerdo con lo acusado por la empresa operadora, la caída del menor de edad en “La Rueda India”, ocurrió porque fue el propio adolescente quien no respetó las medidas de seguridad.

“De acuerdo a lo manifestado por testigos (…) deliberadamente escaló por encima del barandal de protección de la góndola de la rueda de la fortuna y saltó desde una altura considerable”

SIX FLAGS

LA RUEDA INDIA (SIX FLAGS)

Abogados de Six Flags argumentaron que el menor intentó suicidarse

Incluso, durante el proceso de demanda, los abogados de Six Flags argumentaron en su defensa que Carlos Joel cayó del juego mecánico, se debió a que éste habría intentado suicidarse.

Sin embargo, los elementos presentados por el equipo legal de Six Flags fueron desechados por los magistrados de la Séptima Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Los argumentos sobre el intento de suicidio, fueron desestimados, pues en el proceso los abogados argumentaron que la versión fue difundida por una maestra que estaba a cargo de la vigilancia del menor durante su estancia en Six Flags.

No obstante, no lograron acreditar que la docente de nombre María Teresa Ocampo Bastida se haya encargado de difundir la versión de intento de suicidio del menor.

Tribunal superior de Justicia de la CDMX ordenó a Six Flags indemnizar al menor

Al desestimar los los elementos que presentaron los abogados de Six Flags, la Séptima Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia de la CDMX determinó que la empresa debe indemnizar al menor.

De la mima forma, en la determinación se ordenó que Six Flags también pague a los padres del menor que cayó el juego, debido a que éstos también fueron víctimas de daño moral.

En la resolución del caso, los magistrados ordenaron las siguientes medidas de reparación:

Que Six Flags México, S.A. de C.V. causó daños al menor de edad Carlos Joel Garza Marines, accidentado en el juego Rueda India el 22 de febrero de 2019.

Que Six Flags debe indemnizar al menor Garza Marines por los conceptos de responsabilidad civil y daño moral con una cantidad de dinero “apropiada y proporcional” al perjuicio causado, “de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, el Código Civil para la Ciudad de México, tratados y convenios internacionales celebrados por el país, a fin de que exista una reparación integral en su favor, la cual se deberá cuantificar a través del incidente respectivo”.

Que Six Flags debe pagar —”por todo el tiempo que así lo requiera para su recuperación— al niño Carlos Joel Garza Marines por los gastos médicos mayores y menores “derivados de los hechos ocurridos el veintidós de febrero del dos mil diecinueve, en el juego mecánico denominado Rueda India”.

Que Six Flags también debe pagar —”de conformidad con la institución médica o médico tratante”— todas las terapias físicas y psicológicas que el menor requiera.

Que todo lo anterior se deberá cuantificar en ejecución de sentencia, a través del incidente respectivo”.

Que Six Flags debe indemnizar por daño moral al padre y la madre del menor, sin duda muy afectados por los problemas de salud del niño.

Que Six Flags queda obligado a efectuar “las medidas de mitigación necesarias, para que el juego mecánico denominado Rueda India le otorgue a los usuarios las máximas condiciones adecuadas de seguridad; de conformidad con lo dispuesto por las autoridades administrativas correspondientes”.

Que se absolvió a Six Flags de “la prestación consistente en el reconocimiento público a través de la página de internet oficial que opera habitualmente, así como sus redes sociales, de que el juego mecánico denominado Rueda India, carece de las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad física de los usuarios, y dicha omisión causó el accidente ocurrido el veintidós de febrero del dos mil diecinueve, donde resultó lesionado Carlos Joel Garza Marines, al no ser materia de la acción de responsabilidad civil objetiva la existencia o necesidad de declaración de hecho ilícito”.

