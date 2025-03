Sin mayores avances en indagatorias, afirman padres de Ayotzinapa tras reunión con Covaj

Ciudad de México. Tras más de tres horas y media de reunión con los integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa señalaron que en su reunión programada para este jueves, no hubo mayores avances en las indagatorias. Anunciaron que se proyecta una nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero aún no hay una fecha pactada para ello.

Al salir del encuentro organizado en la sede de la Secretaría de Gobernación, Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los normalistas, sostuvo que la reciente detención del ex policía municipal de Iguala, Rey Flores, El Negro, vinculado con el caso Aytozinapa, “no ayuda en nada en la investigación”, ya que no proporcionó algún indicio nuevo.

“La última detención, el podado El Negro, para nosotros no es un tema relevante porque no ayuda en nada en la investigación… no hay una pista, solamente es el perfil de la persona, pero eso ¿en qué ayuda para el esclarecimiento?, no ayuda en nada”, indicó en entrevista afuera de la sede de esta dependencia.

Sobre la petición de extradición de ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, señalado por tortura y desaparición forzada, detalló que “ahí no hay avance, no hay ese acuerdo. Está estancado, sólo repite la autoridad que es la (representante de) cancillería que estuvo ahí, que se están haciendo los trabajos, se está haciendo la gestión, se están haciendo los trabajos diplomáticos, pero estamos en espera y los padres quieren respuesta ya”.

Luego de calificar la reunión como “únicamente de seguimiento”, dijo que los padres y madres de los estudiantes hicieron un “reclamo duro” a la fiscalía especial creada para el caso, con la intención de que se presenten temas concretos, más que recuentos. “Los padres ya están cansados de estar escuchando los recuentos anteriores, esperemos que la autoridad lo entienda”, concluyó.