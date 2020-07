Sin cubrebocas AMLO pone como ejemplo a restaurante por no despedir personal ante COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró en sus redes sociales un video en el cual grabó su visita como comensal a uno de los más reconocidos restaurantes de la CDMX, aunque llamó la atención que no portaba cubrebocas, mientras todos a su alrededor sí.

En el video que compartió López Obrador, reconoció al restaurante El Cardenal por no despedir personal a pesar de la pandemia de COVID-19.

El restaurante de comida mexicana cerró sus puertas durante tres meses y AMLO, quien acudió este día como cliente al lado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, subió un video a sus redes sociales en el cual expresó su reconocimiento al negocio por no haber despedido a nadie: “Estuvo el restaurante cerrado tres meses, no despidió a ningún trabajador. Una situación muy difícil, por eso yo le deseo a todos los empresarios, de todas las ramas productivas de México, que les vaya muy bien, que no se pierda la fe y que actúe como lo hizo Tito (dueño del restaurante), que es un empresario con dimensión social”.

Y afirmó que hace el reconocimientoporque “él pudo cerrar, irse, dedicarse a otra actividad, ya no invertir, pero pensó en los trabajadores, en el prójimo y eso me llena de orgullo”.

“Vengo a demostrar que debemos de ir hacia delante, transitar hacia la nueva normalidad, que podemos hacerlo con cuidado, con sana distancia, aquí en este restaurante hay un protocolo de salud que da garantías a los que vienen“, expresó en el video el mandatario mexicano.

Por: Vanguardia