Sin acceso a equipos de cómputo, difícil que televisión pueda enseñar: Experto

La televisión es un medio que debe ayudar al igual que los medios electrónico, la radio y todos los medios impresos que se hacen llegar a los estudiantes, el cual se puede hacer de muchas formas; de manera centralizada en donde ni sindicatos, docentes, autoridades intervienen en las decisiones y otras donde se pudieran convocar a todos los experto a construir la mejor opción posible, reveló Eduardo Backhoff Escudero.

El presidente de Métrica Educativa, A.C., afirmó que se tiene que usar todos los medios posibles que tenga la ciudadanía y enfatizó en las habilidades de esa estrategia, del cual se sabe que el 50% tiene accesos a las tecnologías, por lo que se debe apoyar a que todas las personas tengan acceso a las computadoras e internet.

Dijo además que si no se gasta en las necesidadesque tiene la población en materia educativa por no tener accesos a internet y equipo decómputo para afrontar las necesidades, no hay mucho que esperar de lo que la televisiónmilagrosamente enseñe.

Backhoff propone adaptar los contenidos curriculare a la nueva modalidad televisiva junto con la digital, ya que en esta puede haber mucho acceso y puede haber mejoras sustancialmente.

Por: El Heraldo de México