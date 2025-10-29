Simón Levy asegura que no está detenido y que sufrió atentado

Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) asegurara que Simón Levy, exfuncionario mexicano, había sido detenido en Portugal por la Interpol, el mismo Levy aseguró que no fue detenido, que se encuentra en Washington, y que hace unas horas sufrió un atentado.

Por medio de su cuenta de X, Levy dijo estar “perfectamente bien”, además de señalar que lo habían querido asesinar y que le habían inventado “mil cosas más”.

“Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy”, terminó su tuit.

Confirma atentado en su contra

Además, en una entrevista con el periodista Luis Cárdenas, Levy dijo que por fortuna se encontraba vivo y muy bien de salud.

“Es completamente falso (que estuviera detenido), entiendo que ahora la presidenta de México, me acaban de mandar un mensaje diciendome que la presidenta de México dijo que estoy detenido en Portugal, eso es completamente falso, al contrario, recibí un atentado hace casi 10 horas, estoy vivo, por seguridad no puedo decir exactamente dónde estoy en este momento, pero estoy libre, estoy perfecto y estoy bien de salud, que es lo más importante”, dijo Levy al periodista.

Levy señaló que la noticia de que había sido detenido es una “cortina de humo” porque lo que querían hacer era matarlo.

Sobre el presunto atentado que sufrió, Levy dijo sospechar de varias personas pertenecientes al partido Morena, quienes lo han amenazado.

“Ayer fue la (amenaza) más precisa, me dijeron que si me seguía metiendo directamente con Andrés Manuel López Obrador, textual, y con su hijo, no solamente me iban a matar a mí, sino a mis hijos, por fortuna mis hijos no están en México tampoco, ya están fuera, y esto es nuevamente otra vez levantar una cortina de humo, a esa denuncia que se refiere la presidenta de México, fue cuando sacaron erróneamente y dolosamente un video donde aparezco yo, supuestamente golpeando una puerta, cuando en realidad lo que estaba sucediendo es que a mi hijo lo acababan de tirar, un niño de cuatro años, solamente por ser mi hijo, lo tiraron de nueve metros de altura, y en ese momento mi hijo estaba en coma”.

Dijo que eso se ha aprovechado para intentar denostarlo, que no le importaba que lo calumniaran, sino que el problema era que se metieran con un niño de cuatro años y habían inventado una serie de delitos falsos para perseguirlo porque estaba actuando contra el gobierno morenista, al que calificó de un “cártel disfrazado de gobiero”.

Reiteró que estaba libre y bien. Levy dijo que la manera en la que lo atacaron fue con un arma de fuego, y que le habían disparado en dos ocasiones.

“Dos personas se acercaron a mí, reaccioné de una manera impresionante (…) tengo seguridad, tengo que decirlo, me subí rápidamente a un coche que es blindado y por fortuna me pude ir pero escapé de milagro”.

Señaló que la Fiscalía de la CDMX había inventado dos cosas, una de ellas era que golpeó una puerta, y el otro que ganó, mismo que está prescrito, inventando que había construido dos o tres niveles en un edificio de su propiedad en Polanco, al poniente de la CDMX.