Sigue imparable la violencia en el país

Aún sin reponerse de la masacre en Tepalcatepec, este domingo Michoacán sufrió una jornada violenta que dejó al menos 12 muertos en cinco municipios.

Cinco de las víctimas fueron halladas en un predio de la colonia Presa de los Reyes, de Morelia; mientras que en el municipio de Lázaro Cárdenas un grupo armado atacó a seis personas, cuatro de las cuales fallecieron.

En Sahuayo, miembros del cártel de Jalisco emboscaron a policías. En el lugar murió un uniformado y cinco debieron recibir atención médica. Además, en los municipios de Tepalcatepec y Coeneo las autoridades reportaron sendos homicidios.

En Huichapan, Hidalgo, hallaron muerta a Paulina Chávez, ex candidata independiente al municipio de Tequisquiapan, Querétaro, quien en junio fue detenida por portación de arma de fuego. La ex aspirante, quien ya había sido amenazada de muerte, fue hallada envuelta en una cobija junto con el cuerpo de un hombre, quien no fue identificado.

En Chihuahua volvieron a prenderse los focos rojos con el asesinato de 12 personas, ocho de los cuales tuvieron lugar en Ciudad Juárez. También hubo asesinatos en Oaxaca (5), Durango (1), Edomex (2), Morelos (2).