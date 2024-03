Sigamos Haciendo Historia pide al INE remover a Manuel López San Martín como moderador del primer debate presidencial 

La coalición Sigamos Haciendo Historia solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) la remoción del periodista Manuel López San Martín como moderador del primer debate presidencial.

Mario Delgado, Alberto Anaya y Karen Castrejón, presidentes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestaron que el comunicador no garantiza la imparcialidad requerida para el debate.

Los dirigentes partidistas citaron una declaración de López San Martín hecha el 22 de marzo de 2024 en un programa de radio.

Al apestado Hugo López-Gatell no le dieron candidatura en Morena y el presidente (Andrés Manuel) López Obrador lo recoge, lo saca de la basura, y se lo trae como asesor en materia de salud a su gobierno. El hombre que mintió, el hombre que se equivocó en todo, un hombre que provocó un montón de muertos durante la pandemia, vuelve”, citó la coalición.

Los presidentes de los partidos manifestaron que “nuevamente se pone en tela de juicio la imparcialidad de quien resultó designado moderador, de cara a uno de los ejercicios más relevantes en el marco de este proceso electoral federal”.Boletín SHH – 25032024 (1)

Previamente, Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, hizo un llamado para que las autoridades revisaran que Manuel López San Martín cumple con la imparcialidad de cara al primer debate presidencial.

No me pareció lo que dijo, esta denostación a una persona. Puedes no estar de acuerdo, pero esta denostación que se hace y luego aparte querer ser imparcial en un debate, sí es importante que se revise”, manifestó respecto a las declaraciones del periodista sobre López-Gatell.