“Siempre me cuidaste y yo no supe cuidarte”, dice carta dedicada al joven que se ahogó en Xochimilco

Abi, prima de “Chema”, el joven de 20 años que murió ahogado al caer de una trajinera en Xochimilco, le escribió una carta de despedida en Facebook en la que le dice que no supo cuidar de él y que no sabe cómo continuará el día a día, ya que convivieron por 17 años.

“Lo que más me duele es que tú siempre me cuidaste y yo no supe cuidarte”, expresa la jovencita.

“Mi flaco precioso, mi ‘Chemita’, estuviste conmigo 17 años, crecimos juntos como hermanos, nos queríamos como tal y no sé qué voy a hacer sin ti”, añade.

“Muchas aventuras, muchas risas, muchas subidas en moto, muchas pedas, bailes del carnaval”, dice en la carta publicada en redes sociales.

“No sé qué voy hacer sin ti, me parte el alma, me rompe el corazón porque jamás pensamos que te iban arrancar de nosotros. Nada será lo mismo, te extraño y te amo demasiado porque no me arrancaron un primo, sino a un hermano”, agrega.

“Lo que más me duele es que tú siempre me cuidaste y yo no supe cuidarte a ti, que descanses en paz mi rey, siempre te voy a llevar en el corazón, hasta siempre MI FLACO, tú vives en mí”, concluye.

José Manuel “N”, de 20 años, cayó a los canales de Xochimilco al tratar de pasar de una trajinera a otra. Su cuerpo fue recuperado varias horas después.

Era originario de Acajete, Puebla y estaba de visita en la Ciudad de México para festejar con amigos un cumpleaños.

Tras el incidente, autoridades de Xochimilco decidieron disminuir la venta de bebidas alcohólicas y hacer que los usuarios de las trajineras porten chalecos salvavidas, aunque la medida no será obligatoria, de momento.

José Manuel, el joven de 20 años que falleció ahogado al caer de una trajinera en Xochimilco fue despedido este día con una misa de cuerpo presente en Nenetzintla, junta auxiliar de Acajete.

Alrededor de las 10 de la mañana de este 4 de septiembre, se realizó la misa a la cual acudieron amigos, familiares y vecinos de la familia Orozco Reyes.

Verónica Reyes, la madre de José Manuel, encabezó el recorrido hacia el panteón de la población de Nenetzintla. Los dolientes llevaban imágenes del joven de 20 años de edad entre sus manos así como flores y veladoras.

–Con información de Periódico Central.