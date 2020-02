Sicarios graban ejecución de joven en Tamaulipas y lo presumen en redes

Durante las últimas semanas, el municipio de Rio Bravo se ha convertido en un epicentro de violencia que es generada por el crimen organizado y debido a ello personas que son ajenas a los hechos han perdido la vida.

El más reciente caso es el de un jovencito que fue ejecutado por un grupo de sicarios y de acuerdo a las denuncias de sus padres, el menor era ajeno a lo que le inculpaban.

La noche del 18 de febrero Gadiel Guillermo Cerda Martínez, de 17 años, fue ejecutado por un grupo armado cuando este caminaba por las calles de la colonia Cuauhtémoc.

Era de noche y andaba buscando un electricista para que lo reconectara la luz ya que la Comisión se la había cortado.

Mediante un video que posteriormente la misma delincuencia organizada “presumía” en las redes sociales, se dio a conocer su ejecución.

Gadiel fue abordado por un grupo armado que iba a bordo de una camioneta.

Los delincuentes le preguntaron si era “guardia” (un halcón) y sin darle tiempo de responder lo rafaguearon para luego gritar una serie de palabras altisonantes y asegurar ser del grupo delincuencial “Los Metros” del Carel Del Golfo.

Su padre Guillermo, al escuchar los disparos lo sobresalto un mal presentimiento y fue en su busca.

Gadiel estaba tendido y sin vida.

El adolescente formaba parte de cinco hermanos, platicó Get Betzai, una de las hermanas.

Gadiel tuvo que renunciar a la escuela debido a la situación precaria en que vivían y se sumó a trabajar para poder mantener a los más pequeños que son sus hermanos Gamaliel y Geesis Abisael.

Alfredo Peña. y en la venta de autopartes con su abuelo. Era un joven soltero, sin vicios y muy creyente en la Palabra de Dios al igual que su madre Gloria Karina Martínez Cazares

Su proyecto más cercano era entrar a la maquila para ganar más dinero y seguir apoyando a sus padres.

La meta a largo plazo era crecer en su centro laboral y llegar a ser manager sin embargo esos deseos quedaron atrás señala Get Betzai. Dentro de sus ilusiones era hacer una casa más grande ya que en a que vivían se metía el agua y tenía techo de lámina, relata la hermana.

Los habitantes del municipio al saber de su muerte reprobaron su muerte y propusieron realizar una marcha por la paz y exigir a las autoridades se esclarezca su muerte como otras dos que han ocurrido, entre ellas la del médico del Seguro Social, Raúl Prieto.

Yo soy madre que no necesita de Marchas, pero lo único que puedo decir es que la justicia terrenal de nada sirve, pero hay una de la que nadie escapa a De Dios y Dios bendiga sus vidas. No necesito un Ejército ni fuerzas porque mi pelea mis batallas, mi hijo era muy luchista y talvez no estudiado, pero tenía temor de Dios”, expuso en su muro de Facebook su madre Gloria Karina.