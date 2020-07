“Si vuelvo a toparme otra situación así, haría lo mismo”, dice chófer que salvó a una familia en Saltillo

Después de salvar a una familia de ser arrastrada en su vehículo por la corriente provocada por la lluvia, el chofer Edgar Ituriel López Pérez aseguró que no pensaría para volver a ayudar a una persona en peligro.

“Si vuelvo a toparme otra situación así, haría lo mismo, no lo pensaría”, dijo un día después de la hazaña, minutos antes de sentarse a comer con su familia, dormir y luego volver a su jornada laboral como chofer de transporte de personal.

En redes sociales y medios de comunicación Edgar Ituriel fue considerado como un héroe: vio cómo la corriente de agua movía al auto compacto de una familia, se acercó lo más que pudo a bordo de su camión, se detuvo y salió de la unidad.

El agua bajaba con fuerza por el bulevar Otilio González, pero él no dudó: primero sacó a una niña y la llevó en brazos al camión, luego regresó por otra pequeña y otra, y al final por la mamá.

Una persona grabó la hazaña y compartió el video en redes sociales, desde entonces Edgar Ituriel no ha parado de recibir felicitaciones, agradecimientos y bendiciones de parte de conocidos, desconocidos, gente que le manda solicitudes de amistad.

“Mucha gente me da las gracias, me da las bendiciones. Gente que no conozco y que conozco… Y me hace sentir a la vez raro y conmovido, y a la vez bien conmigo mismo y con mi persona”, comentó.

En el trabajo también lo felicitaron y reconocieron su labor. Y con su familia el apapacho es mayor: “estoy feliz, alegre, sé que hice algo bien”, y espera un día de descanso para dejarse consentir con una carne asada.

Los saltillenses manifestaron su agradecimiento y admiración en redes sociales aunque las autoridades todavía no se han acercado con él, quien puso el ejemplo de solidaridad en un momento de crisis.

Y después de haber salvado a una mujer, con tres niñas y una sobrina, Edgar Ituriel continuó con tradicional y difícil jornada como la de todos los choferes de transporte de personal: empieza a las 21:25 horas y termina a las 01:00 horas; luego vuelve a comenzar a las 4:50 horas y termina a las 7:00 de la mañana, y continúa a las 13:35 horas para concluir a las 16:00 horas, durante seis días a la semana y con un descanso que se va rotando.

Porque los héroes son ciudadanos que encuentran el tiempo para ayudar mientras las dificultades de la vida, el trabajo, la enfermedad o el azar nos pueden asaltar a todos.

