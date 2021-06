“Si son necesarias las voy a presentar”: AMLO enviará reformas constitucionales aunque no tenga mayoría calificada

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que, pese a que Morena y aliados no tengan mayoría calificada en la próxima legislatura, sí enviará a la Cámara de Diputados iniciativas de reforma constitucional.

Esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario mexicano apuntó que una de las iniciativas que enviará “en su momento” será para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y evitar aumentos en la energía eléctrica, una de sus promesas de campaña.

“Si son necesarias las voy a presentar, aun cuando no pasen o las rechacen, porque si son necesarias para el país las voy a presentar”, argumentó.

“Por ejemplo tenemos que resolver el problema la falta de apoyo a la CFE, porque con la reforma energética se apoyó para destruir a la CFE y tenemos que cuidar que no nos falte la luz ni que aumente su precio, para eso se requiere una reforma constitucional, porque le dieron referencia a los particulares”, declaró.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que, en caso de no aprobarse esta reforma, serían los legisladores quienes asumirían el costo político de no favorecer los intereses del pueblo de México y en cambio, defender intereses particulares.

“¿Cómo no voy a presentar una iniciativa par que primero sea el pueblo? La voy a mandar y no va a haber, que espero que sí mayoría calificada, ¿quiénes asumen la responsabilidad? Pues los legisladores que van a rechazar la iniciativa, en caso de que sea así, queda de manifiesto que no son representantes populares, son representantes de grupos de intereses creados”, dijo.

López Obrador externó que necesita una CFE fuerte, “que para eso no enfrente una competencia desleal, porque se le da preferencia a las empresas particulares, sobre todo las extranjeras”.

“En su momento la voy a presentar (esta iniciativa), pero sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo, para eso nos apoyo la gente, para separa el poder político del económico, que el gobierno represente a todos, no un grupo o una élite, que se le diera preferencia a la gente humilde”, señaló.