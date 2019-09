‘Si perdieran un hijo también caminarían’: madre de normalista desaparecido

Han pasado cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cinco años que los padres, amigos, estudiantes de distintas escuelas normales rurales, sindicatos y colectivos han caminado por las avenidas de la Ciudad de México, exigiendo justicia.

Las marchas han cambiado, los discursos también. Ahora solo miradas tristes, rostros sombríos y esa especie de resignación que se respira en el ambiente. Las madres de los alumnos desaparecidos exigen justicia, exigen que aparezcan sus hijos, aunque en el fondo de su corazón saben que quizá eso no suceda.

Para Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, el tiempo solo es algo que no tiene ya importancia, desde el primer día en que se enteró de la ausencia de César Manuel, su vida ya no es vida, el sufrimiento se le evapora por cada poro de su piel.

Ha cambiado (la vida) porque no tenemos a nuestros hijos, está ese vacío y ese hueco que seguimos viviendo a cinco años desde el momento en que nos los arrebataron, a esto no se le llama vida, tratamos de sobrevivir, pero no es vida”, comentó.