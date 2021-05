“Si no le gusta al director del INE es su problema, porque él no es demócrata”: AMLO tras aceptar que “mete las manos” en el proceso electoral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que si al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, no le gusta que él esté interviniendo en el actual proceso electoral, pues es “su problema”, y sostuvo que su rechazo a que se de a conocer es una muestra de que “no es un demócrata”.

Durante la conferencia matutina, López Obrador afirmó que “si no le gusta al director del INE, es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude, un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el derecho a votar que es sagrado, eso es la democracia”.

Por lo que López Obrador recordó la entrega de tarjetas de Soriana, Monex, que fueron utilizadas durante la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto, ante quien perdió la contienda electoral de 2012.

“Si hicimos una denuncia y salen otros casos qué bueno, y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto. De manera directa o simulada. Acuérdense de las tarjetas que se daban de Soriana, lo de Monex, eso no se puede permitir”, dijo.