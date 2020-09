Si no alcanzan firmas, AMLO solicitará consulta para enjuiciar a expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que mañana solicitará la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes, si los ciudadanos no logran recolectar las 1.6 millones de firmas que se requieren, ya que apenas llevan 800 mil. Precisó que esta facultad le da la ley y anunció que el escrito lo enviará al Senado de la República.

Durante la conferencia matutina, expuso que ya tiene un escrito para solicitar la consulta y el martes tomará la decisión para hacerlo, ya que en conformidad con la ley, es el día que se vence el plazo para que se presenten las solicitudes de consulta popular para juzgar a los ex presidentes.

“Tengo información de que ciudadanos hacen campaña para obtener las firmas. Quiero reconocerles que son buenos ciudadanos, es el derecho que tenemos para poner en práctica la democracia participativa”, agregó ante la pregunta de un reportero.

“Cuando se trate de temas de interés general, participen todos los ciudadanos. Como en este caso, si se enjuicia o no a los ex presidentes, es asunto de todos, no sólo asunto de los políticos”, dijo. El referéndum y la revocación de mandato, son procesos que tienen que ver con la democracia.

Detalló que “tengo información de que mucha gente recolecta las firmas, pero se les está terminando el plazo, es hasta mañana. Eso hay que revisar también no es posible que sólo 15 días” y que sólo cuando hay proceso electoral se pueda realizar una consulta.

Sostuvo que la reforma que se hizo no fue suficiente, son muchas las inercias “y no quieren los de la clase política que sea el pueblo el que mande en todo momento”, como establece el artículo 39 de la constitución.

Añadió que el pueblo tiene el derecho de cambiar y modificar la forma de su gobierno, “tenemos que flexibilizar que no sean también tantos ciudadanos o tantas firmas, porque se requieren como un millón 600 mil, es un gran esfuerzo, comenzaron hace 10 días. Llevan alrededor de 800 mil, pero les puede ganar el tiempo. Es muy bueno que lleven a cabo este ejercicio”.

Dijo que Santiago Nieto informará este lunes sobre la situación de Antorcha Campesina.