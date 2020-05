Si “municipios de la esperanza” registran un caso de COVID-19, tendrán que volver a cerrar: SSa

Los municipios de la esperanza que están en el semáforo verde de la pandemia reabrirán a partir de este lunes, pero en caso de reportar algún caso, regresarían a las medidas de sana distancia, como Copala, Guerrero, que se encuentra entre los municipios con posibilidad de abrir, pero este día se reportó un caso, por lo que no podrá regresar a sus actividades convencionales, informó Hugo López-Gatell.

Agregó que antes de que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia el 1 de junio, quien incumpla con las medidas y levante las restricciones estarían violando la ley, advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Como la disposición federal tiene precedente en términos jurídicos, los estados no pueden hacer algo que contravenga las disposiciones generales. Los estados son libres de poner o mantener estas restricciones o de no mantenerlas, lo que no puede ocurrir es lo contrario que la autoridad federal ponga una restricción y los estados la incumplan”.

Por ello, advirtió que ninguna autoridad podrá flexibilizar las medidas de sana distancia antes del 30 de mayo y una vez que concluya la jornada, las medidas para evitar que se vuelvan a incrementar los casos de coronavirus, dependerán de las autoridades estatales, pero “en ningún caso pueden ser menores a las nacionales”.

Durante la conferencia de prensa diaria, reportó que en México hay 49 mil 219 casos confirmados de covid-19, lo que representa 2 mil 75 más que ayer y suma 5 mil 177 defunciones, es decir 132 muertos más en las últimas 24 horas, un incremento del 4.4 por ciento de ayer a hoy.

En el día 56 de la jornada nacional de sana distancia, advirtió que a consecuencia de la pandemia, México transitará hacia una nueva normalidad, pero no existe posibilidad cercana de que una vacuna permita el regreso a la normalidad como antes de que comenzara la propagación del virus en el mundo.

También refirió que en países donde hay amplia extensión territorial, las epidemias no se sincronizan, por eso es que de un día a otro se han reportado más de 2 mil casos confirmados, aunque se había informado que a partir del 8 de mayo la curva de contagios comenzaría a aplanarse.