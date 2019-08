Si faltan medicamentos, médicos o enfermeras podrían comprarlos: AMLO

Tras reiterar que está atendiendo el desabasto de medicamentos para el cáncer infantil, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se investigarán los casos donde exista presunta negligencia o donde la muerte de un menor se haya debido a la falta de medicinas. Sin embargo, pidió a los medios de comunicación ser objetivos y no crear campañas de desprestigio.

“Se está atendiendo lo de los niños, lo de los medicamentos. Si hubo negligencia médica, si fue por falta de medicamento que perdió la vida esta niña, pues se tiene que castigar a los responsables; pero ser muy objetivos en estos casos y no mentir, no crear campañas de desprestigio”, manifestó.

A decir del mandatario, además de la inconformidad de los padres de familia y los niños; la mayor inconformidad está entre las empresas que monopolizaban las compras de medicamentos en los gobiernos anteriores para obtener ganancias millonarias y a las que se está investigando por el influyentismo del que se beneficiaron al concentrar más del 70% de las compras.

“Es un asunto complejo, porque se pagaba de más, se robaban el dinero de las medicinas, había una gran corrupción; a pesar de que se compraban esos 90 mil millones de pesos en medicinas y en materiales de curación no había medicamentos en centros de salud, en hospitales. Entonces, están molestos, están inconformes, y es una red -como todo- de intereses, y muy fuerte, muy poderosa”, señaló.

López Obrador sugirió que en el hipotético caso de que la vida de un menor esté en peligro por la falta de medicinas, los médicos, enfermeras o incluso “cualquier ciudadano”, podrían tomar la decisión de comprarlos como una cuestión humanitaria.

“Y yo hago una reflexión sobre esto. Vamos a suponer que esté en un hospital una niña, un niño, y -aceptando sin conceder- que no tiene el medicamento, ¿qué sociedad somos, si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño?”, expuso.

No obstante, puntualizó que se investigará a fondo esta problemática y sostuvo que en un momento dado, autorizaría el uso de aviones, que antes se usaban para ir a jugar golf, para que se puedan comprar los medicamentos en Estados Unidos, India o donde sea, para que en tres o cuatro días estén en el país. Asimismo llamó a que se analice todo el problema en su conjunto.

“De todas maneras, hay que investigarlo, y no tienen por qué faltar los medicamentos, porque si no hay medicamentos se toma un avión, está permitido para eso, no para ir de compras o utilizar -como era antes- los aviones para ir de compras o los helicópteros para ir a jugar golf, pero si es para ir a Estados Unidos, a la India, a dónde sea a comprar los medicamentos, se trae y en tres días, cuatro días se tienen si está de por medio la vida de niños, de seres humanos. Entonces, hay que investigar bien el asunto y se está haciendo, pero existen todos estos elementos que hay que analizarlos en su conjunto. No estoy diciendo que no pudo suceder esto, lo que estoy explicando es en el contexto en el que se están dando estas cosas”, concluyo.