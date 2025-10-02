Sheinbaum va por eliminar fuero a legisladores con reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum propondrá a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que en la iniciativa se incluya la eliminación del fuero para diputados y senadores, “¿por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado”.

Al hablar del caso de Adán Augusto López quien designó a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, la presidenta afirmaba que “si hay una prueba de una gente de Morena que está involucrado en un acto ilícito tiene que responsabilizarse”.

Enseguida adelantó su propuesta que se trabajará hacia diciembre, pero se presentará en febrero y para determinar si se aplicará a partir de la próxima elección federal, expuso que dependerá de los tiempos legislativos.

Argumentó que si la presidenta de la República no tiene fuero, los legisladores tampoco deberían tener.