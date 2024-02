Sheinbaum se registrará como candidata presidencial ante el INE el domingo

Claudia Sheinbaum se registrará este domingo 18 ante el Instituto Nacional Electoral como candidata presidencial de la coalición Sigamos haciendo historia, integrada por Morena, PT y PVEM, y arrancará su campaña el 1 de marzo en el Zócalo capitalino, donde presentará, dijo, “los principales puntos de nuestro proyecto de nación”.



En un video difundido en redes sociales, también reiteró su llamado a no dejarse llevar por las noticias falsas, “trending topic que se suben a las redes sociales, basados en bots”.



Sostuvo que ya lo denunció el presidente de Morena, Mario Delgado “y lo vamos a seguir haciendo, porque en realidad se compran estas tendencias en las redes sociales y no significan absolutamente nada. Vamos bien, vamos muy bien. El país va muy bien y va a ir mejor”.



Sheibaum dijo que México tiene “una buena situación económica”, con un aumento del turismo de 23 por ciento en 2023, respecto a 2019, año previo a la pandemia de Covid.



“Quiere decir que los habitantes de nuestro país quieren ir a distintos destinos turísticos, pero sobre todo el turismo internacional está aumentando; quieren venir a conocer la grandeza de México”.



También mencionó otros datos de la Secretaría de Economía: “doceavo lugar en la economía mundial; el Producto Interno Bruto aumentó el año pasado 3.29 por ciento; la recaudación fiscal respecto al año anterior fue de 36 por ciento adicional”.



Asimismo, la inversión extranjera directa fue 30 por ciento mayor. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos y la tasa de desempleo está en 2.6 por ciento.





“Quiere decir que el país está creciendo, hay distribución de la riqueza, hay disminución de la pobreza. Y como siempre hemos dicho, es un nuevo modelo de desarrollo económico”.



No es, sostuvo el modelo anterior del neoliberalismo “que creía que los derechos en realidad eran mercancía, que hubo muchísima corrupción y que además se pensaba que apoyando a los de arriba, en algún momento iba a llegar a los de abajo”.



Sheinbaum convocó a participar el 1 de marzo en lo que denomina “gran fiesta por la democracia. Vamos a tener un zócalo lleno, con mucha alegría, mucho entusiasmo”, indicó.



Dijo que su candidatura va muy bien. “Aunque el INE me diga cualquier cosa, 3 a 1 del segundo lugar en las principales encuestas de nuestro país, pero no nos confiamos. Queremos seguir trabajando. Por eso estamos cerca, visitamos las distintas entidades federativas”.



Manifestó que en este periodo de intercampaña ha visitado distintos estados para “ver a nuestros militantes que trabajan casa por casa y así lo vamos a seguir haciendo”.