Sheinbaum se pronuncia porque “desde los pueblos salgan los nuevos jueces”

Mezquital, Dgo. Desde la región indígena O’dam, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció porque “desde los pueblos salgan los nuevos jueces de nuestro país, de eso se trata la reforma al Poder Judicial”.

Al darle continuidad a los planes de justicia para las comunidades indígenas, que inició el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que se incorpora la electrificación para estos pueblos, al reprochar que solo por su visita, se colocó en el lugar una planta de luz.

“Me dijeron que aquí necesitan electrificación en las comunidades. Vamos a ponerlo en los planes de justicia para que podamos electrificar… Tengo la preocupación de que hoy hayan puesto una planta de luz; que nos vayamos y regresen a estar sin luz.

¡Así estamos!, se escuchó.

“Pues eso no está bien, no puede ser que venga la Presidenta y haya luz; se va la Presidenta y ya no hay. Eso no es correcto. Así era en los gobiernos de antes, no podemos ser así nosotros”, dijo.

Se comprometió a que antes de que concluya el mes, acudirá la directora general de la CFE, Emilia Calleja, junto con el gobernador Esteban Villegas, del PRI; el director del INPI, Adelfo Regino, y la secretaria de Energía, Luz Elena González, “para que dentro del programa de justicia venga electrificación. Sea directo por cable o a través de paneles solares con baterías, pero tenemos que electrificar a las comunidades como parte de los planes de justicia”.

Igual, sostuvo, “van a seguir los caminos artesales que ya se habían iniciado y les vamos a dar continuidad.

La mandataria también informó que se trabaja en las leyes secundarias de la reforma constitucional que reconoce derechos a pueblos y comunidades indígenas.

“No queremos que se quede como otras cosas que pasan en la Constitución, en letra muerta porque queda escrito y luego no pasa nada. Están haciendo un borrador de las leyes secundarias y luego va a venir la consulta, para que ustedes lo puedan revisar”.

Uno de los objetivos, agregó, es que todos los pueblos tengan un presupuesto de manera directa. “Es decir, empezar con un poquito y después que lo vayamos aumentando, pero que se haga una asamblea en el pueblo y entre ustedes decidan en qué se usa el recurso que se está aportando de manera directa”.

Vamos “a tratar de iniciar con un poco de presupuesto en 2025 y después irlo aumentando. Va a estar encargado Adelfo, para que podamos pasar las leyes secundarias y también estos presupuestos para las comunidades indígenas y las afromexicanas, y sea realidad la Constitución”.