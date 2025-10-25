Sheinbaum ratifica en Edomex compromiso de abrir 350 mil espacios de educación superior

La presidenta Claudia Sheinbuam inauguró en Chalco, estado de México, la tercera unidad en la entidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

La presidenta Claudia Sheinbuam inauguró en Chalco, estado de México, la tercera unidad en la entidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Foto tomada de X @Claudiashein

Al inaugurar la tercera Universidad Nacional Rosario Castellanos en esta entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó su compromiso de abrir por lo menos 350 mil espacios de educación superior.

“Para que 55 por ciento de los jóvenes tengan acceso a la universidad, hacen falta un millón de espacios más; o sea, son dos millones para que todos los que deseen estudiar tengan esa posibilidad”, afirmó sin dejar de reconocer que hay quienes a los 18 años deciden quedarse solo con estudios de preparatoria.

No obstante, la mandataria resaltó que “todo aquel que desea estudiar debe tener la posibilidad de hacerlo en una escuela pública” y el Estado mexicano debe garantizar ese derecho.

Se comprometió a que en cada uno de los diez municipios de la zona oriente del estado de México, donde se realizan grandes obras, habrá por lo menos una Universidad Rosario Castellanos.

Enfatizó que tan solo para la de Chalco se inscribieron cinco mil jóvenes, aunque el plantel tiene capacidad para mil, por lo cual los cuatro mil restantes estudian a distancia.

La presidenta resaltó que después de que en el periodo neoliberal se dejó de construir universidades públicas “porque había una visión de que la educación no era un derecho, sino una mercancía y que había que pagar para tener acceso”, con la cuarta transformación “hacemos realidad” el derecho a estudiar”, como establece el artículo 3o constitucional.

Nosotros “nos pusimos como meta al menos 350 mil espacios más de los que recibimos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo 200 mil más con las Universidades Benito Juárez del Bienestar”. Y lo hacemos “con el Politécnico, con el Tecnológico Nacional de México y con esta nueva Universidad Rosario Castellanos”.

La gobernadora Delfina Gómez resaltó que habrá más planteles, mientras Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, mencionó que en el plantel inaugurado -aunque iniciaron clases en septiembre- “la matrícula de las personas interesadas rebasa la oferta, tenemos que hacer más. Es un gran éxito”:

A su vez, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, destacó que el gran eje de la 4T es al educación.

Previo a este acto, la presidenta estuvo en Chicoloapan, acompañada de Delfina Gómez – a quien, dijo, “no le ha llegado la soberbia ni la petulancia como luego ocurre con mandatarios-, donde entregó más de mil tarjetas en apoyo a las mujeres.

Sheinbaum Pardo sostuve una evaluación con autoridades locales sobre el plan integral de la zona oriente del estado de México.