Sheinbaum pide no temer a la democracia tras elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a defender la elección judicial durante un evento este sábado 5 de julio en San Luis Potosí.

En la inauguración de la torre de imagenología, laboratorio y hemodiálisis del Hospital General Rioverde, la mandataria mexicana pidió no tenerle miedo a la democracia. “Antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la elegía la presidenta con la anuencia del Senado de la República, unos cuantos. Ahora el pueblo de México elige a las ministras y a los ministros de la Corte. Hay algunos que están muy molestos porque esto ocurrió. Son aquellos que tenían la relación con algunos ministros y ministras y hacían lo que querían”, sostuvo. La mandataria mexicana indicó que tras la elección del Poder Judicial “ahora va a haber en México un verdadero Estado de Derecho”. “La justicia va a ser la guía de nuestro México porque los nuevos ministros y ministras le responden al pueblo, no le responden a unos cuantos intereses. Y van a ser lo que decía Juárez: ‘Nada ni nadie por encima de la ley’, que es la máxima que debe seguir nuestro país. Y eso es lo que se logra cuando entre todas y entre todos decidimos”, explicó. “¡No tenemos por qué tenerle miedo a la democracia! Ahora nos dicen que la presidenta es autoritaria. Pues cómo voy a ser autoritaria si al revés, en vez de que personalmente haya decidido a los ministros, dijimos que decida el pueblo de México”, resaltó. “Y la democracia es eso, es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo de México. Esa es la verdadera democracia”, puntualizó. Sheinbaum Pardo dejó en claro en San Luis Potosí que “no vamos a regresar al pasado de privilegios, de corrupción, vamos a seguir gobernando con los principios de la transformación. “Y además, como lo dije el primer día cuando llegué a la presidencia de la República, no es que haya llegado una mujer a la presidencia, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República”, agregó. Con información de López-Dóriga Digital