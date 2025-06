Sheinbaum pide a morenistas dejar de hacer política en redes sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a morenistas que dejen de hacer política en redes sociales, luego de que Estados Unidos amagara con quitarle la visa a la consejera del partido guinda en Jalisco tras realizar comentarios sobre las protestas en contra de las redadas migratorias.

México recibe visitantes de todo el mundo; crece el turismo. Somos un país extraordinario y un pueblo excepcional. https://t.co/zzTwgZrDJn — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 13, 2025

Sheinbaum Pardo indicó a los morenistas que no se puede estar de acuerdo con acciones violentas en estas protestas, particularmente realizadas en California.

“Yo creo que nosotros no podemos nunca estar de acuerdo con acciones violentas, no podemos estar de acuerdo con eso. Nuestro movimiento siempre ha sido pacífico y hay que promover siempre la paz, aprovechando también el tema de Irán el día de ayer, México siempre va a promover la paz en el sentido amplio y también para que cualquier mexicano, mexicana cuando se manifieste sea pacíficamente, pacíficamente”, dijo.

“No está bien promover acciones violentas, nosotros siempre hemos promovido la paz, siempre, y también pues yo creo que hay que dejar de hacer política en la red X”, sostuvo.

La mandataria mexicana le apuntó a los morenistas que lo importante es estar en contacto con el pueblo de forma directa y no solo en redes sociales.

“Está bien que se manifiesten las opiniones, pero hay que ir con la gente, las redes sociales son una parte, lo importante es el contacto con la gente, el trabajo en territorio siempre”, puntualizó.

Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, dio la orden para cancelar la visa de Melissa Cornejo, quien se identifica como consejera de Morena en Jalisco, tras un mensaje que realizó en redes sociales.

En un mensaje en X el 9 de junio, Cornejo manifestó su apoyo a “la raza” durante las protestas contra las redadas migratorias en EE.UU., acompañándolo con una imagen de un sujeto que sostiene la bandera de México durante las manifestaciones de esta semana en California.

“‘Van a quitar visas a quienes compart…’ Viva la raza y métanse mi visa por el cu…”, lanzó.

Landau respondió a este mensaje, en donde le espetó que había dado la orden de retirarle la visa tras “este vulgar posteo”.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar”, contestó.

“Que fácil hablar de tu desprecio hacia “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia, el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”, dejó en claro.

Tras esta respuesta del número dos de la diplomacia estadounidense, Cornejo borró su mensaje y puso en privado tanto su cuenta de X como de Instagram, por lo que el público en general no puede ver su contenido.