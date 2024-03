Sheinbaum pide a Milei respeto para AMLO; “no somos iguales”, abunda Delgado

De gira por Oaxaca, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, pidió al mandatario de Argentina, Javier Milei, respeto para el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó “ignorante”.

En Puerto Escondido, donde encabezó un mitin de campaña y enseguida un encuentro con medios de comunicación, la abanderada presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia sostuvo que en fondo lo que se trata es de dos proyectos y, dijo, en el caso del humanismo mexicano ha dado resultado.

“Claro que nosotros pedimos que haya respeto para el Presidente pero lo que está en el fondo son los proyectos, por eso es lo que hay que reivindicar más allá de cualquier cosa: ellos consideran un proyecto y nosotros tenemos otro proyecto y tiene que haber respeto.

“Él (Javier Milei) representa un proyecto, es ya la reivindicación, como él lo ha dicho, ya ni del neoliberalismo sino del liberalismo económico extremo. Él no considera que el Estado debe regir el desarrollo de la economía. Él no considera que la educación, que la salud sea un derecho. Él considera que el espacio de libertades es el mercado y nosotros siempre hemos dicho: ‘¿cómo va a ser el espacio de libertad el mercado cuando tienes salarios que no te alcanzan ni para lo mínimo?’, ese no es un espacio de libertad”, expuso.

Durante el acto proselitista en Puerto Escondido, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, también se refirió al tema y comparó las monedas de ambos países.

“Ayer el presidente de Argentina insultó a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo nomás quiero decirles: él, en el poco tiempo que lleva en Argentina -porque ustedes saben que es un presidente de la ultraderecha-, el peso argentino ha perdido un 50 por ciento, se ha devaluado un 50 por ciento.

“En el gobierno de la transformación, el peso mexicano ya lo conocen como el ‘súper peso’ porque ha ganado 20 por ciento; mientras allá hay devaluación, acá tenemos al ‘súper peso’, así que no somos iguales”, exclamó.

Con información de Milenio