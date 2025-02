Sheinbaum pide a EU que no venga a dar clases de civismo a México sobre tráfico de fentanilo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los mexicanos les dan clases de civismo y ética a los estadunidenses, esto en respuesta a Donald Trump, quien acusó que «el gobierno de México tiene una alianza con los cárteles de la droga».

Este domingo, durante su gira por Ecatepec, Estado de México, la mandataria insistió en que el gobierno de Estados Unidos, primero debe poner los ojos en atender a sus ciudadanos, y no querer darle clases de civismo a los mexicanos.

Sheinbaum Pardo insistió que su administración está combatiendo la delincuencia: «aquí tenemos un problema de adicción, pero nada que ver con lo que tienen allá. Ahí hay un problema muy grave de adicción a esa droga, que es muy mala».

«Podemos colaborar, coordinarnos, podemos trabajar juntos pero para empezar, en vez de poner tus ojos en México, ponlos del otro lado, en tu país.

«Porque aquí en México que no nos vengan a dar clases de civismo porque el pueblo de México les da clases de ética y civismo a los que viven del otro lado de la frontera».

La Presidenta agregó: «aquí cuidamos a nuestros jóvenes, ¿sí o no?, estamos pendientes de la familia, somos muy unidos si allá hay drogadicción pues hay que atenderlo de manera integral, también es un problema de salud pública».

Además, la mandataria se refirió a las organizaciones criminales: «quién arma los grupos delincuenciales aquí en México, recientemente salió un estudio que dice que el 74 por ciento de las armas de los grupos en México viene de allá (Estados Unidos). ¿Saben de quién es ese estudio? del Departamento de Justicia de los Estados Unidos».

«Entonces por eso decimos coordinación sí, subordinación no, es un país libre, independiente y soberano, y aquí estamos todas los mexicanos y mexicanas para defender nuestra independencia».

Sheinbaum reconoce que le sorprendió la imposición de aranceles

Sheinbaum Pardo reconoció que le sorprendió que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera un arancel de 25 por ciento a productos de nuestro país, al señalar que ambos gobiernos tenían mesas de trabajo.

“Ayer el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión unilateral. Estábamos hablando en una mesa de trabajo, entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado de Estados Unidos, y de pronto, hace dos días más o menos, dijeron, pues le vamos a subir las tarifas, le llaman allá, a México, acá le llamamos aranceles.

“Y pues sorprendidos nosotros, pues si estamos hablando, cómo es que de pronto los aranceles, bueno pues ayer lo publicaron y dijeron 25 por ciento de aranceles a México y a Canadá y 10 por ciento a China, así dijo el presidente de los Estados Unidos (Donald Trump”, expuso.

Añadió que la imposición de aranceles afectará de lleno a los consumidores.

“Fíjense lo curioso de esto, ¿a quien le afecta que le aumente el 25 por ciento el precio? Porque lo que se fabrica aquí, le aumentan un impuesto del 25 y lo llevan allá, entonces un coche en Estados Unidos costaba, no sé 10 mil dólares, pues ahora va a costar 25 por ciento más porque las autopartes que se fabrican aquí van para allá, pues van a tener un impuesto.

“O sea, ¿a quien le afecta más? A nosotros qué es lo que nos puede afectar, pues que a la larga las empresas, a la larga, si esto dura mucho digan, bueno pues me voy a otro lado porque aquí me cobran 25 por ciento de impuesto, pero resulta que el presidente (Donald Trump) o el gobierno de Estados Unidos, le quiere poner tarifas a todos lados y todo lo va a querer fabricar allá en Estados Unidos”, expuso.

La mandataria añadió que empresas en Estados Unidos están en contra de la medida arancelaria de Trump.

“¿Saben quiénes fueron los primeros que protestaron? Los de allá, los empresarios de Estados Unidos ya se juntaron dijeron, oiga pero para qué o por qué, pero qué necesidad, como diría Juan Gabriel.

“Los congresistas de Estados Unidos ya se juntaron dijeron pero por qué, qué necesidad, ya muchos también se están organizando, gobernadores ayer, oiga no ponga 25 por ciento de aranceles porque va a afectar a Estados Unidos”, señaló.

A su vez, la Presidenta envió un mensaje a los connacionales que radican en Estados Unidos: “que sepan nuestros hermanos y nuestras hermanas del otro lado de la frontera, que aquí está su Presidenta y su pueblo para defenderlos, que no nos vamos a dejar solos nunca”.

Con información de Milenio