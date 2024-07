Sheinbaum: la lucha por la 4T continúa y no se pintará raya con AMLO

Al cumplirse seis años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sostuvo que “la lucha” no concluyó el 1 de julio de aquel año, ni con las elecciones del pasado 2 de junio, y convocó a los simpatizantes de la cuarta transformación a salir a las plazas para “concientizar” y explicar a la población los motivos de la reforma al Poder Judicial que analiza el Congreso de la Unión.

De igual forma, subrayó que “nunca pintará su raya” con el presidente López Obrador. “No se trata ahora de que se acabó la lucha; todo lo contrario, seguimos en la lucha. Leía en un periódico, ‘Claudia debe pintar con Andrés Manuel López Obrador’. Seria pintar la raya con el pueblo de México. ¡Nunca!, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada”.

En cambio, dijo que el triunfo del movimiento que encabeza en las pasadas elecciones es la mejor celebración del que tuvo el 1 de julio de 2018, “porque el pueblo de México le dijo al mundo, le dijo a todos y a todas que en México sigue la cuarta transformación de la vida pública, que en México sigue el humanismo mexicano. Y es la esencia de lo que va a ser los próximos seis años, porque no va a haber traición, no va a haber vuelta en ‘U’, no va a haber vuelta al pasado”.

Sheinbaum Pardo encabezó este lunes un acto organizado por Morena en el Centro Cultural Los Pinos para conmemorar los comicios de hace seis años, con los que López Obrador llegó a la presidencia.

A la fecha del primero de julio, que nombró como una fecha histórica, propuso llamarlo “el día de la revolución de las conciencias; el día del triunfo del pueblo, o el día de la verdadera democracia”.

Pidió a la dirigencia del partido hacer una consulta para definirlo, pero concluyó: “En realidad, es el día del pueblo de México, de la revolución de las conciencias.

Estuvo acompañada por la virtual Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, quien arribó apoyada con un bastón y del brazo del presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

Como oradora principal, la virtual presidenta electa encomendó tareas a los integrantes de la 4T.

“Hoy también, como coordinación de este movimiento colectivo, tenemos que seguir trabajando compañeros y compañeras, no se acabó la lucha. Así como no se terminó el 1 de julio, tampoco se acaba el 2 de junio de 2024, seguimos luchando, y hay tareas. ¿Qué sentido tiene mirarnos al ombligo?, No, hay que seguir trabajando por el pueblo de México, por la transformación. ¿Por qué no vamos a las plazas a hablar de la reforma judicial, a todas las plazas del país?, ¿por qué no vamos a las plazas junto con nuestro diputados electos a seguir concientizando, a seguir diciendo qué ha hecho el Poder Judicial hasta ahora y por qué la reforma judicial”, expresó la morenista.

Aunque apuntó que la población está de acuerdo con estas propuestas, e incluso las definió como un mandato popular tras los resultados de los comicios del 2 de junio, reiteró «eso no significa que no sigamos tocando cada por casa, informando de lo que significa la reforma”. Llamó a informar de las 20 iniciativas de reforma constitucional enviadas por el presidente López Obrador.

Añadió que “este 1 de julio de 2024 que reconoce el triunfo del pueblo, el día de la revolución de las conciencias, compañeras, compañeros, tenemos que celebrarlo luchando… los convoco a que vayamos a las plazas a seguir difundiendo lo que significa la reforma judicial, los nuevos derechos, la no reelección para recuperar la esencia de la Revolución mexicano, lo que significa la justicia social y seguir trabajando siempre del lado del pueblo de México”.

De aquí en adelante, insistió, “vamos a guardar el legado del presidente López Obrador”. Y al relatar la emoción que le ha dejado las giras que ha emprendido con el tabasqueño en los últimos fines de semana, consideró que el Tren Maya significa la voluntad de miles de trabajadores que todos los días están haciendo este sueño. Catalogó esta obra como un “símbolo de la cuarta transformación, es un símbolo de lo que significa el progreso con justicia. Y por eso este 1 de julio, creo que lo que caracteriza a la 4T es esa palabra: justicia”.

También, acudieron en el presidium la secretaria general del partido, Citlalli Hernández; el presidente del Instituto de Formación Política, Rafael Barajas, El Fisgón; el periodista Pedro Miguel, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; de Gobernación, Luisa Alcalde, y el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez.