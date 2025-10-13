Sheinbaum enfrentó reclamos ciudadanos en Poza Rica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó recorridos por Poza Rica, Veracruz, donde informó a la población trabajos que se están realizando.

🌧️ SHEINBAUM ENFRENTA RECLAMOS EN POZA RICA Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó reclamos de vecinos que exigen ayuda urgente tras las inundaciones. 📍“Necesitamos apoyo ya, no promesas”, gritaron… pic.twitter.com/t0ml8LH4Yv — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 12, 2025

La presidenta recorrió colonias en un vehículo del Ejército, alrededor del que se congregaron vecinos para escuchar la información.

En videos difundidos en redes se aprecia que Sheinbaum Pardo enfrentó reclamos de vecinos en al menos dos ocasiones.

Las personas reclamaban presuntas fallas en el sistema de Protección Civil; un hombre señaló que no se cancelaron clases a tiempo y que las alertas llegaron de forma tardía.

Señaló que llevaban tres días bajo el agua y que hasta ahora se aprecia la ayuda oficial.

La presidenta Sheinbaum escuchó los reclamos y adelantó que se revisará la actuación de las autoridades, pero adelantó que llovió más de lo proyectado.

En diversos momentos pidió a la población guardar silencio para poder entablar el diálogo.