Sheinbaum encabeza clase nacional de boxeo en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de la Clase Nacional de Boxeo en el Zócalo de la Ciudad de México.

La mega clase de box se llevó a cabo con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.

Tan solo en el Zócalo capitalino unas 42 mil personas se reunieron para atender la convocatoria.

La mandataria destacó que “el deporte nos hace libres, más sanos y más felices”, al tiempo que subrayó que los jóvenes son el presente y el futuro del país.

«Las y los jóvenes mexicanos dicen: ‘No a la violencia, no a las adicciones’. El pueblo de México dice: ‘No al racismo, no al clasismo, no al machismo’. El pueblo de México dice: ‘Sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor’”, dijo.

La clase masiva de boxeo se llevó a cabo en los 32 estados de la República, con la presencia de leyendas como Julio César Chávez, Roberto Durán ‘Manos de Piedra’ y Óscar de la Hoya.

También participaron los campeones de boxeo Irma García; Rubén “Púas” Olivares; Rafael Limón; Carlos Zárate; Lourdes Yoana Juárez Trejo; Humberto “Chiquita” González; Jessica Nery Plata Noriega; Marco Antonio Barrera; José Luis Bueno; Isaac “Pitbull” Cruz; David “Rey” Picasso; Marilyn Badillo y Rey Vargas.

Asistieron además, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Kristian Hölge; el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldívar; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el director nacional de Cultura Física y Deporte de México, Rommel Pacheco Marrufo; el director nacional de Promoción al Deporte y Bienestar, Miguel Torruco Garza; el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Pablo Yanes Rizo; el vicepresidente de la organización internacional Peace and Sport, Héctor Sulaimán Saldívar; y el secretario de Organización del Boxeo, Andrés Sulaimán.

