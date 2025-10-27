Sheinbaum dice acordó con Trump extender plazo comercial por “algunas semanas más”

La presidenta Claudia Sheinbaum se comunicó este sábado con su homólogo estadunidense, Donald Trump, para ampliar el plazo de las barreras no arancelarias, que vencían este 1 de noviembre.

“Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes”, dijo en su conferencia en Palacio Nacional.

A diferencia de otras llamadas que ha sostenido con el republicano, en esta ocasión no anunció la comunicación en sus redes sociales y lo informó dos días después.

“Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas porque prácticamente estamos cerrando este tema (…) porque finalmente el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses”.

Dijo que se trató de “una conversación muy breve y acordamos que en unas semanas más nos volveríamos a hablar solamente que hablamos esencialmente del tema comercial y acordamos que siguen trabajando”.

No abordaron otros temas como el de migración o de seguridad, “ya prácticamente no hablamos de ese tema tenemos un entendimiento y nos volveremos hablar para el tema comercial en próximas semanas”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard está en la APEC y se espera que tenga una reunión con su contraparte de Estados Unidos.

octubre 27, 2025 11:22 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua