Sheinbaum defiende la elección judicial para construir “un verdadero estado de Derecho”

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la elección judicial al afirmar que con la renovación por voto popular del Poder Judicial se construirá “un verdadero estado de Derecho”.

De gira por Veracruz este domingo, la mandataria señaló que quienes externan descontento es porque ni la presidenta ni los senadores elijen a jueces, magistrados y ministros.

Ahora el Poder Judicial lo elige el pueblo de México. Eso fue lo que pasó hace unas semanas en nuestro país”, dijo.

Sheinbaum Pardo sostuvo que ahora el Poder Judicial le rendirá cuentas al pueblo, con lo que se va a construir un verdadero estado de Derecho.

Que no haya justicia para ricos y otra para pobres; que no haya una justicia para unos cuantos y para los demás no: es para todas y para todos. Como decía (Benito) Juárez: nadie ni nada por encima de la ley. Esa es la función del nuevo Poder Judicial”, refirió.

Dijo que muestra del poder del pueblo es la elección del indígena mixteco, Hugo Aguilar, como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

(Es) un hombre honesto, pues son los principios de la transformación. Y no solo vamos a continuar sino avanzar con la transformación.”

