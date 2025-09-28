Sheinbaum defiende a Lemus en gira por Jalisco: “Si siguen esos gritos, mejor nos vamos”

La La presidenta Claudia Sheinbaum defendió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ante abucheos y rechiflas durante un acto en la biblioteca pública de la Universidad de Guadalajara.

Desde el comienzo del evento, se escucharon fuertes gritos que coreaban repetidamente “Fuera Lemus, fuera Lemus”. Debido a esta constante manifestación por parte de los asistentes, el funcionario local no tuvo oportunidad de realizar ninguna intervención.

Si siguen esos gritos, mejor nos vamos: Sheinbaum

La presidenta pidió respetar el evento institucional, y advirtió que de seguir la rechifla se retiraría. “Si siguen esos gritos, mejor nos vamos”, insistió.

Sheinbaum destacó que hay coordinación con el gobierno de Jalisco. Sin embargo, la gente continuaba manifestándose, pedían precios justos para el maíz y que pare la violencia en el estado. Ante esto, la mandataria expresó “Ahorita los voy a atender, ahorita te atiendo compañero y también lo del maíz”.

Cómo única oradora, la presidenta de la República agradeció la presencia del gabinete y de Lemus. Presumió los indicadores económicos que han mejorado por los programas sociales y prometió que seguirán mejorando si el pueblo decide que continúe hasta el 2030.

Se manifiestan familiares de personas desaparecidas

Previo al evento en el que se presentó la presidenta, afuera de la biblioteca pública Juan José Arreola de la Universidad de Guadalajara, colectivos y familiares de personas desaparecidas lanzaron consignas sobre la importancia de crear soluciones reales a esta problemática, así como exigir avances y respuestas en las carpetas que ya se investigan.

Así mismo, en la explanada del Conjunto Santander de Artes Escénicas, manifestantes solicitaron un hospital general para atender a más de 20 colonias aledañas.

Con información de Milenio