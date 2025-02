Sheinbaum contra relección a cargos populares y nepotismo; enviará reformas

Querétaro, Qro. Con la consigna “¡sufragio efectivo, no relección!”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso dos reformas constitucionales para poner fin a la relección de cualquier cargo popular y al nepotismo.

En la ceremonia por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución, resaltó la reforma al Poder Judicial, que permite la elección de ministros, magistrados y jueces. Mención especial hizo de la asistencia de las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmin Esquivel -ubicadas en primera fila-, después de que no invitó a la ceremonia a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

Hizo recuento histórico y sobre las consecuencias que tuvo la “larga noche neoliberal”, un neoporifismo, “con un régimen de corrupción y de privilegios”, recordó que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, hace un año envió al Congreso diversas iniciativas de reformas constitucionales para recuperar y ampliar el sentido social y nacionalista de la Constitución de 1917.

Señaló que el 2 de junio pasado, el pueblo decidió que siga la transformación y “que llegue la primera mujer presidenta. Y si lo pensamos profundamente, también eligió a un nuevo Constituyente. Quizá unas de las reformas más importantes que se enviaron y que hoy es parte de la Constitución que todos honramos en respetar, es la reforma al Poder Judicial.

Con base en el artículo 39, «que establece que todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para beneficio de éste, el pueblo decidió que las y los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo. Así que este primero de junio habrá elección en nuestro país”.

Hoy día de la Constitución, anunció, no podía dejar pasar la fecha y “estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales: la primera, en honor a la Constitución de 1917, la no relección a ningún puesto de elección popular. ¡Sufragio efectivo, no relección!”.

La segunda, “la prohibición expresa de qué ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo”.

Nuestra lucha por la democracia y contra la corrupción, destacó, son asuntos de principios.