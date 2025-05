Sheinbaum celebra que impuesto de EU a remesas fue del 3.5% y no del 5%

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la reducción en Estados Unidos del impuesto a las remesas que envían los migrantes.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dejó en claro que se seguirá trabajando para que no se graven las remesas en la Unión Americana.

“Otra noticia que es importante que conozcan es que esta madrugada se aprobó el presupuesto en el Congreso de EE.UU., todavía falta que pase por el Senado, y el trabajo que hemos estado haciendo, aquí agradecer al embajador de México en EE.UU. que ha sido muy importante, a los senadores que fueron, y el trabajo que hemos estado haciendo público, por lo pronto la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5 por ciento”, refirió.

De todas maneras nosotros no queremos que haya impuesto, de todas maneras no queremos que haya impuesto, vamos a seguir trabajando informando a todas y todos, pero es algo que vale la pena reconocer. Vamos a seguir trabajando para que no haya impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México”, dijo.

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó hoy por estrecho margen el megaproyecto el polémico plan fiscal del presidente Donald Trump, que incluye un impuesto de 3.5 por ciento a las remesas, por lo que ahora pasará a discusión en el Senado.

El plan, bautizado como “el gran y hermoso proyecto de ley”, pasó con una mayoría de 215-214 tras una larga sesión nocturna y luego de que congresistas republicanos conservadores, contrarios a la legislación por considerar que aumenta el déficit, sostuvieran varias reuniones con la Casa Blanca para llegar a un acuerdo.

El voto final se realizó a primera hora de la mañana, al cierre de una maratoniana negociación de más de 24 horas, que comenzó poco antes del mediodía del miércoles, con los republicanos centrados en cerrar diferencias.

Dicho plan también incluye un polémico impuesto del 3.5 por ciento a las remesas enviadas fuera de la Unión Americana.

Poco después de la votación, Trump celebró el avance de su plan y pidió al Senado que se “ponga manos a la obra y envíen este proyecto de ley a mi escritorio LO ANTES POSIBLE! No hay tiempo que perder”.