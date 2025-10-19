Sheinbaum asegura que no hay riesgo por crecimiento del río Pánuco

De acuerdo con el monitoreo de Protección Civil, “hasta ahora no hay riesgo” sobre los niveles de crecimiento del río Pánuco, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien viajó a Tamaulipas para supervisar estos monitoreos.

“De todas maneras, es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí, cerca de Tampico, para poder estar alerta en los siguientes días, si es que pudiera haber un aumento en el nivel”, indicó en un video difundido en redes sociales.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, detalló que “en la estación hidrométrica, que está en Las Adjuntas, cercana a la población Tamuín, ya llegó a su pico máximo, el tercero más alto históricamente en los últimos 70 años, pero ya va en descenso. O sea, la cresta ya pasó y está comenzando a llegar a la cuota de la medición de Pánuco, ya en Veracruz”.

De acuerdo con el último registro marca en “7.64, pero el último, nos avisaron ya en 7.74, pero estable; quiere decir que este pico ya llegó aquí, ya llegó a su máximo, y todavía no se refleja en el ámbito lagunario, que tenemos aquí aledaño al área conurbada”.

Por tanto, las zonas bajas están alertadas y los presidentes municipales trabajan coordinados; también cuentan con albergues y los suministros suficientes por si hay necesidad de hacer desplazamientos de la población.

“En los sobrevuelos que hemos hecho vemos que ha habido mucha afectación y se ha desbordado el río en varias lagunas, de inundación, que seguramente van a poder atenuar este pico y que la afectación a la población de Tampico y Ciudad de Madero no sea tan significativa. Y también, a través de Protección Civil y con las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional”, así como la Marina.

Estas autoridades se mantienen alerta en caso de que se presente algún alertamiento e informar a la población, entre otras cosas, sobre las vías de evacuación y albergues instalados.

