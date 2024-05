Sheinbaum asegura que 4T “arrasará” en elecciones; “lo siento, lo vivo, lo he palpado en todo el país”

De gira por Estado de México, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, aseguró que el movimiento de la llamada cuarta transformación “arrasará” electoralmente en los comicios del próximo 2 de junio.

Durante un mitin en Texcoco, la abanderada presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia garantizó que no regresará la corrupción al país con gobiernos de oposición.

“Puedo asegurarles, lo siento, lo vivo, lo he palpado en todo el país, vamos a arrasar, vamos a ganar en las urnas este 2 de junio, y vengo a comprometerme aquí, a Texcoco, con ustedes a que vamos a continuar con la transformación, que no va a haber regresiones, que no va a regresar la corrupción”, enfatizó.

Acompañada del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Sheinbaum Pardo acusó a la oposición de prometer durante épocas electorales las “perlas de la Virgen” y después olvidarse del electorado en el Estado de México, el cual cuenta con la lista nominal más grande del país.

“Ya ven que hemos vivido muchos fraudes electorales en nuestro país: en el ’88, en el 2006, en el 2012, aquí en el Estado de México se especializaron en la compra del voto, que es uno de los peores fraudes que se hizo.

“Aquí venían, y no dudo que todavía lo utilicen, los del PRIAN (sic) a querer comprar el voto en la época electoral, a ofrecer dinero y las perlas de la Virgen, y después se olvidaban durante seis años de las mexiquenses y los mexiquenses”, subrayó.

Con información de Milenio