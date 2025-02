Sheinbaum anuncia reformas para “blindar” soberanía, tras designación de cárteles como terroristas por parte de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso dos iniciativas de reforma constitucional para “blindar” la soberanía de México.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que estas reformas son en respuesta a la la declaración de cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“Tiene que quedar muy claro que para nosotros la construcción de la paz y la cero impunidad son elementos esenciales en la política de seguridad que hemos planteado, que más allá del nombre que pongan evidentemente compartimos con el Gobierno de EE.UU. la lucha en contra de estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tienen en nuestro país, además de que cooperamos para que no haya el tráfico particularmente de drogas sintéticas, aunque de todas las drogas evidentemente ilegales”, refirió.

“Lo que queremos dejar en claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía como lo dije ayer, esta no puede ser una oportunidad por parte de EE.UU. para invadir nuestra soberanía. Ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, señaló.

“Hoy presentamos una reforma constitucional que estamos enviado al Congreso de la Unión el día de hoy. Tiene dos elementos sustantivos: el primero es una reforma al 40 constitucional, que tiene que ver con la soberanía nacional y el otro es al artículo 19 constitucional, que tiene que ver con delitos de prisión preventiva oficiosa”, puntualizó.