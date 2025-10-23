Sheinbaum anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones en Poza Rica

Veracruz, Ver. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de visita en Poza Rica, anunció que para evitar inundaciones como las de hace dos semanas, que dejaron decenas de muertos y millones de pesos en pérdidas materiales, se construirá un muro de contención para el río Cazones, el cual es una obra pendiente en la zona.

Igualmente, señaló que tanto Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Marina se encargarán de desazolvar dicho cuerpo de agua, pues ha perdido su capacidad de almacenamiento debido a las recientes lluvias y al paso del tiempo.

“Lo que queremos es que Poza Rica quede mejor que lo que estaba antes de esta inundación, (…) Tenemos que desazolvar el río, porque ha perdido su capacidad de almacenamiento, entre la CONAGUA y la Secretaría de Marina, van a empezar poco a poco, y además el muro y todo lo que se tenga que hacer para evitar que vuelva a ocurrir una situación como esta”, expresó.

La presidenta acudió al norte del estado para encabezar la entrega de apoyos del Bienestar a las familias que resultaron afectadas por las lluvias e inundaciones que ocurrieron hace quince días en municipios como Poza Rica, Álamo de Temapache y El Higo, entre otros.

En dicho acto informó que la Comisión de Vivienda del Gobierno Federal analizará las casas con mayor daño y se apoyará para las reparaciones que sean necesarias, además de que en caso de que la pérdida sea mayor se analizará la reubicación de las familias.

Indicó que las maquinarias y los equipos de limpieza enviados por la federación permanecerán en el norte de la entidad veracruzana mientras sea necesario.

“Nunca los vamos a dejar solos, solas, han estado trabajando aquí en Poza Rica muchísimos trabajadores, (…) vamos a seguir limpiando, no se van a ir las máquinas, no se va a ir el equipo, limpiando, ayudándoles en las calles y en las casas”, insistió.

Explicó que se brindarán distintos apoyos, dependiendo de las afectaciones que sufrieron las familias; sin embargo en primera instancia se hará entrega de 20 mil pesos, además de vales de despensa.

Añadió que posteriormente, los apoyos serán de distintos montos, además de que también se incluirán algunos vales para adquirir enseres domésticos que se perdieron por el agua y el lodo. Además, informó que se dará el respaldo necesario a los pequeños comerciantes.

“Va a venir un segundo apoyo, la mayor pérdida van a recibir 70 mil pesos y la menor perdida 25 mil pesos, de acuerdo a la pérdida en su hogar, eso vendrá en las siguientes semanas, (…) en algunos casos hay que reubicar, a lo mejor, las viviendas”, recalcó.