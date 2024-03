Sheinbaum acusa a la oposición de uso ilegal del logotipo del INE

Claudia Sheinbaum acusó a la oposición de usar ilegalmente el logotipo del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que Xóchitl Gálvez difundiera una propuesta de anuncios espectaculares para informar a la gente que los programas sociales están en la Constitución y no pueden ser eliminados con el cambio de gobierno.

Están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen: ‘No se pueden quitar los programas sociales’. Pues es que la gente ya no les cree. No ellos decían: ‘el INE no se toca’. Pues quién ahora está usando el logotipo del INE ilegalmente. Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree’’, dijo de gira por Izúcar de Matamoros, Puebla.

La candidata presidencial recordó que los programas sociales tienen como objetivo apoyar a quienes más lo necesitan, “contrario a lo que sucede en la oposición”.

Ellos (la oposición) si llegan, ¿ustedes creen que van a defender los programas sociales? Pues si no lo hacen por convicción; nosotros es todo lo contrario, nosotros pensamos por ejemplo, que los adultos mayores son héroes de la patria, porque sacaron adelante a sus familias, a sus pueblos, a la nación completa”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo aseguró que de ganar Morena la Presidencia de la República se consolidarán los programas sociales ya existentes, y se implementarán nuevos.

Adelantó que se busca la construcción de más preparatorias y universidades; una beca universal para alumnos de preescolar a secundaria; un apoyo mensual para mujeres de 60 a 64 años; e iniciativas en el Sector Salud.

Estamos hablando de los derechos del pueblo de México, porque en el pasado decían: ‘Quien tenga dinero, que tenga acceso a todo, quien no tenga dinero, pues es un flojo’. Y la gente trabaja, trabaja y trabaja y no tiene acceso a un buen salario, porque era un sistema que los dejó en esa situación’’, puntualizó.

Con información de López-Dóriga Digital