Sepulta el PAN la alianza con el PRI

En el anuncio del relanzamiento del PAN, Jorge Romero, líder nacional del blanquiazul, anunció el rompimiento con el PRI y una «apertura total» con elecciones primarias abiertas a los ciudadanos.

«Hoy convocamos a toda la sociedad a que sea ella la que ahora decida. El PAN asumirá como método para escoger candidaturas elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, las encuestas cualitativas y elecciones internas», detalló.

El dirigente opositor remarcó que se sepultó de facto la alianza con el PRI.»El futuro del PAN no depende ni dependerá de ninguna alianza. Es la era en la que apostamos todo al PAN», sentenció.

El anuncio fue aplaudido en las gradas del Frontón México, donde se concentran unos mil 200 invitados.

Información tomada de Agencia Reforma

octubre 18, 2025 3:01 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua