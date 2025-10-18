Sepulta el PAN la alianza con el PRI

En el anuncio del relanzamiento del PAN, Jorge Romero, líder nacional del blanquiazul, anunció el rompimiento con el PRI y una «apertura total» con elecciones primarias abiertas a los ciudadanos.

«Hoy convocamos a toda la sociedad a que sea ella la que ahora decida. El PAN asumirá como método para escoger candidaturas elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, las encuestas cualitativas y elecciones internas», detalló.

El dirigente opositor remarcó que se sepultó de facto la alianza con el PRI.»El futuro del PAN no depende ni dependerá de ninguna alianza. Es la era en la que apostamos todo al PAN», sentenció.

El anuncio fue aplaudido en las gradas del Frontón México, donde se concentran unos mil 200 invitados.

