‘Sentí un milagro’, hombre que golpeó a mujeres en plena misa

Un feligrés propinó tremendos golpes a dos señoras que se encontraban escuchando la misa de las 12 horas de este miércoles en la Iglesia del Cristo Negro, ubicada en Campeche.

La agresión fue captada en videos de seguridad, cuando se preparaban para ofrecer la ostia a los presentes, el sujeto se lanza a golpes contra una señora que estaba sentada y al ver que la noqueó, golpea a otra persona, que incluso toma por el cabello.

Algunos de los asistentes lograron someter al agresor, en espera del arribo de elementos de la Policía Estatal Preventiva.

El sujeto fue detenido por los policías, quienes lo subieron a un vehículo oficial, donde dijo que sintió un milagro.

Perdí la noción de las cosas que estaba escuchando en la misa del Cristo Negro de San Román y no sé que me pasó; creo que golpeé a una persona, no lo sé, no estoy seguro porque no recuerdo. Me perdí, no sé, sentí un milagro”, dijo.