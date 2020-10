Sentencian a 31 años de cárcel a ‘Miss Moni’ por caso Rébsamen

Mónica García Villegas, directora y dueña del Colegio Rébsamen fue sentenciada a 31 años de cárcel por el delito de homicidio culposo.

Además deberá pagar al menos 400 mil pesos por reparación del daño.

La directora acudió a una nueva audiencia para conocer el fallo final de su sentencia y el monto de reparación del daño luego de ser hallada culpable por el delito de homicidio culposo tras el colapso del Colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La maestra les externo directamente a ellos y decirles que trato de ser amable, yo trate de ofrecerles un pésame, no lo quisieron aceptar y ella dijo: ‘yo no tengo porque pedirles perdón a ustedes de eso, perdón no, porque soy inocente”, expuso Rosendo Gómez Hernández, defensor de la directora del Colegio Rebsamen.