Senadores reportan hackeo de sus celulares

Este domingo fueron hackeados los teléfonos celulares de Kenia López Rabadán, vocecoordinadora de los senadores del PAN; Manuel Añorve, vicecoordinador de los senadores del PRI y de Salomón Jara, exvicepresidente del Senado.

La panista Kenia López Rabadán fue quien más detalles compartió.

No tengo WhatsApp. Abrí mi celular y me sacó de la aplicación. Me están informando que están llegando mensajes de mi teléfono. Hagan caso omiso en caso de que reciban mensajes. En cuanto se reestablezca lo informo por aquí”, fue el primer mensaje de la senadora, acompañado de una imagen del código QR para ingresar a la aplicación.