Senadores de la 4T acuerdan pasar sin cambios paquete de Ley de Ingresos 2026

Senadores de Morena, PVEM y PT se reunieron esta tarde con María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda; Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos; Gari Gevijoar Flores, Administrador General de Recaudación del SAT; Ricardo Carrasco, Administrador General Jurídico del SAT, así como la directora de Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, Mariana Molina.

En la reunión los funcionarios defendieron la minuta aprobada por los diputados.

Mariana Molina expuso los beneficios de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas con azúcar y endulzadas con edulcorantes, pues ayudará a combatir el sobrepeso y enfermedades como la diabetes.

Las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos sesionarán el próximo lunes para recibir nuevamente a funcionarios de la Subsecretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Ingresos, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Un día después, las comisiones dictaminarán y aprobarán los dictámenes respecto al Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación.

Posteriormente, el miércoles 29 de octubre, el pleno del Senado de la República discutirá y aprobará los dictámenes.