Senado revisará pacto fiscal entre estados y Federación

La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal del Senado alista mesas de diálogo para armar el andamiaje de la próxima Convención Hacendaria que cambiaría el pacto fiscal entre los estados y el Gobierno federal.

Así lo informó el presidente de dicha comisión, Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Nuevo León, al asegurar que se buscará llegar a acuerdos en dichos foros.

Informó que estas mesas de trabajo se realizarán de manera virtual para evitar contagios de covid-19

Indicó que la revisión del pacto fiscal servirá para evitar una crisis política ante el riesgo de la salida del convenio por parte de los gobernadores de la Alianza Federalista.

Creemos que a nadie le conviene que los 10 gobernadores se salgan del convenio puede provocar una crisis política, pero también reconocemos que hay estados, al menos 18, que no reciben ni la mitad de lo que ponen, los más agraviados son los de la Alianza Federalista, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, no reciben ni el 30 por ciento y el caso que más me duele es Nuevo León”, dijo Samuel García.