Seguirá contención de migrantes: López Obrador

En el último día de su gira de trabajo por Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá a invertir en Centroamérica para frenar los flujos migratorios hacia el norte del territorio nacional y el continente.

En la demanda a los socios principales de México, el mandatario sostuvo que el fenómeno migratorio no admite otras soluciones más que “medidas de fondo y estructurales” a fin de que la gente permanezca en sus lugares de origen y tenga trabajo.

López Obrador advirtió que México “seguirá conteniendo” el paso de migrantes con programas como Sembrando Vida, que da trabajo a 420 mil personas e implica una inversión de mil 300 millones de pesos, pero advirtió que será muy difícil frenar a quienes buscan oportunidades de vida en otras partes si es que no se incrementan las opciones para el desarrollo.

“Pero ¿no puede Estados Unidos, no puede Canadá hacer esto en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, si es la misma naturaleza, la misma región, son las mismas culturas? ¿Por qué se va la gente a otras partes? (…) Si en los pueblos hay estos trabajos, estos programas, se arraiga a la gente y es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio, porque si no es muy difícil.

“Sí, vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales y también Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica y no les afecta en nada, porque se necesita en Estados Unidos la fuerza de trabajo, no tienen fuerza de trabajo, ya su población es mayor y ¿cómo se va a crecer si no hay fuerza de trabajo”, cuestionó el presidente de México.

En su mensaje, López Obrador reiteró que México no quiere Iniciativas Mérida para que le envíen armas y aeronaves artilladas, lo que se busca es la cooperación para el desarrollo de la región, “porque no hay otra opción” más que regresar al campo a las personas nacidas en países como Centroamérica y el sureste mexicano al representar oportunidades de empleo mucho mayores a las que ofrecen las compañías de autos.

Al describir la complejidad de los flujos migratorios, el presidente confió en que pronto el gobierno de los Estados Unidos lleve a cabo acciones en este sentido al ser muy buena la relación con el presidente Joe Biden.

Y ahora con el presidente Biden también, es muy buena la relación, he hablado con él y la vicepresidenta sobre este tema y hay pláticas de los gobiernos para ir concretando, para ir llevando a la práctica este plan, ya los estamos convenciendo que no queremos el llamado plan Mérida, que no envíen helicópteros artillados, armamento, no queremos eso, queremos cooperación para el desarrollo, que haya trabajo y bienestar”, remarcó López Obrador.

El presidente emitió estas declaraciones en el marco de la inauguración de la planta de cría y esterilización de machos de la mosca del Mediterráneo, en Metapa, Chiapas, y a partir de la cual será posible proteger los cultivos de frutas y verduras de los efectos devastadores de este insecto.

La puesta en operación de la planta permitirá que jitomates, mangos, pepinos, café, calabazas, chile y pimientos lleguen libres de plaga a la mesa de los mexicanos y no tengan ningún problema en exportaciones ya que a partir de la generación de mil millones de moscas macho del Mediterráneo estériles cada semana, se reforzará la barrera con Guatemala que impedirá la reproducción de este insecto en nuestro país.

