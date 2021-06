Secretario de Salud recibe segunda dosis de vacuna contra COVID-19

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, recibió la mañana de este martes su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19.

Al final de la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el titular de Salud fue inyectado con el esquema completo de la vacuna fabricada por la empresa AstraZeneca.

Qué mejor ejemplo que el secretario de Salud (reciba la vacuna contra COVID-19)”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras recibir la segunda dosis, Alcocer Varela dijo estar conmovido por estar protegido contra el coronavirus.

“Me conmovió. Voy a estar completamente inmunizado dentro de 10 o 15 días, voy a estar generando anticuerpos que genera este antígeno y con ello seguir protegiendo a los demás y a uno”, resaltó.

El presidente López Obrador afirmó que dentro de pocos días recibirá su segunda dosis contra COVID-19, y que también le será aplicada en Palacio Nacional para seguir dando el ejemplo a la población.

“A mí me corresponde ya, pero todavía me falta. Me dicen los médicos, pero para la otra semana ya me toca aquí. Hay que seguir dando el ejemplo”, argumentó.

México superó este martes los 40 millones de vacunas contra COVID-19 recibidas de diversas farmacéuticas.

Hasta ahora, más de 22 millones de mexicanos han recibido al menos una dosis del fármaco anticovid, con cerca de 12,6 millones con el esquema completo.

México es el cuarto país del mundo con más muertes por COVID-19, con más de 223 mil 568 defunciones y dos millones 413 mil 742 casos confirmados.